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致茂、嘉澤 選逾五個月

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

致茂（2360）、嘉澤（3533）隨盤勢反彈股價強攻，因後市仍具基本面成長空間，法人買盤依然伺機介入，但近期盤勢震盪，可挑選長天期的相關認購權證短線操作。

致茂1月營收22.2億元，月減2.8%、年增59.2%，今年第1季營收達成率預估40.8%。主因半導體業務成長優於預期，尤其AI SLT訂單維持強勁。

不過因預期AI SLT業務帶動強勁成長將部分抵銷公司傳統營運淡季影響，第1季營收可能季減5~10%。

展望後續，SLT機台持續出貨、CPU／ASIC新專案將貢獻營運，以及導入CoWoS-S／L／SoIC之量測機台將帶動半導體營收比重提升，改善產品組合。半導體業務於2025將年成長80%，營收占比持續達40%以上。在此趨勢下，法人正向看待公司未來營運。

嘉澤去年營收達613.6億元、年增72.67%，創新高。公司順利通過GB300 CPU新SO CAMM設計認證，也已取得GB300主機板SO CAMM連接器供應認證。

嘉澤不只在UQD上可以供貨，並可供應新CPU記憶體SO CAMM設計，由於嘉澤長期耕耘伺服器市場，提供客戶伺服器完整的解決方案，取得優於台灣其他連接器同業的市占率，營運可期。

權證券商建議，看好致茂、嘉澤後市股價表現的投資人，可適時布局價內外20%以內、有效天期150天以上的商品。

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