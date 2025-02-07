快訊

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海、緯創 四檔馬力強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

關稅戰開打，全球投資風險機會並存。法人指出，若關稅實施，半導體產業勢必要為動盪時期做好準備。不過，在近期壓力測試下，台廠中鴻海（2317）、緯創（3231）昨（7）日股價雙雙走強，相關權證可伺機布局。

摩根士丹利（大摩）證券分析，若關稅實施，企業可能增加國內生產或轉嫁成本，影響全球供應鏈。其中組裝電子產品恐遭雙重課稅，並對宏觀經濟造成通膨升高、成長放緩等問題。若經濟情勢惡化，降息預期甚至可能落空。

關稅對股票具四大影響，包括：股市將由科技股開始輪動，態勢可能將由科技股轉向非科技股；由於全球經濟成長受到影響，獲利和成長風險上升；非關稅措施可能對經濟成長構成更大的風險；降低估值延長的風險。

法人指出，雖然GB200伺服器機架出貨放緩、潛在需求轉向AI伺服器，讓市場擔憂2025年AI硬體股票盈利是否持續增長。不過，在近期AI市場情緒及基本面重置後，部分股票已回到較合理估值，具備潛在投資價值，包括：鴻海、緯創等可留意。

鴻海方面，由於受益於邊緣AI發展，儘管目前市場對iPhone更換需求的預期較低，不過近期蘋果管理層釋出三大利多因素，包括蘋果換機潮的潛力、逐步向非英語國家推廣、2025年下半年iPhone 17的重大升級，皆是iPhone供應鏈的主要催化劑。

此外，具備防禦性的高股息收益可留意。法人預期，緯創2024年預期現金殖利率超過6%，適合作為防禦型配置，短期內可能將緩解股市波動，抵消其下行風險，後市可期。

權證發行商建議，看好鴻海、緯創等後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過120天的商品入手，以小金博大利。

延伸閱讀

取消大陸「小額包裹豁免」 美國消費者被要求支付關稅

取消低價包裹免稅 300元商品關稅逾百元 消費者火了

鴻海與日產攜手？有專家籲謹慎行事 不看好有理由

Nissan、Honda合作案幾乎破局　鴻海有望成為Nissan新策略夥伴？

相關新聞

鴻海、緯創 四檔馬力強

關稅戰開打，全球投資風險機會並存。法人指出，若關稅實施，半導體產業勢必要為動盪時期做好準備。不過，在近期壓力測試下，台廠...

致茂、嘉澤 選逾五個月

致茂（2360）、嘉澤（3533）隨盤勢反彈股價強攻，因後市仍具基本面成長空間，法人買盤依然伺機介入，但近期盤勢震盪，可...

全民權證／迅得 押價內外5%

迅得（6438）1月營收5.09億元，月增逾19%，年增19.1%，並創19個月新高，應是反映於2024下半年出貨CoW...

全民權證／台光電 挑逾150天

台光電（2383）受惠於AI ASIC客戶積極拉貨，去年第4季營收季增6.3%、年增44.1%，全年每股純益（EPS）2...

全民權證／穎崴 二檔有看頭

穎崴（6515）為台灣半導體測試座領導廠商，受惠於AI及先進半導體發展趨勢，強勁獲利成長動能有望延續，法人建議相關權證可...

最牛一輪／神達有戲 兆豐47搶鏡

神達（3706）受惠美國總統川普宣布由軟銀、OpenAI和甲骨文合資成立一家名為「Stargate」的企業，作為在美國建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。