鴻海、緯創 四檔馬力強

關稅戰開打，全球投資風險機會並存。法人指出，若關稅實施，半導體產業勢必要為動盪時期做好準備。不過，在近期壓力測試下，台廠中鴻海（2317）、緯創（3231）昨（7）日股價雙雙走強，相關權證可伺機布局。

摩根士丹利（大摩）證券分析，若關稅實施，企業可能增加國內生產或轉嫁成本，影響全球供應鏈。其中組裝電子產品恐遭雙重課稅，並對宏觀經濟造成通膨升高、成長放緩等問題。若經濟情勢惡化，降息預期甚至可能落空。

關稅對股票具四大影響，包括：股市將由科技股開始輪動，態勢可能將由科技股轉向非科技股；由於全球經濟成長受到影響，獲利和成長風險上升；非關稅措施可能對經濟成長構成更大的風險；降低估值延長的風險。

法人指出，雖然GB200伺服器機架出貨放緩、潛在需求轉向AI伺服器，讓市場擔憂2025年AI硬體股票盈利是否持續增長。不過，在近期AI市場情緒及基本面重置後，部分股票已回到較合理估值，具備潛在投資價值，包括：鴻海、緯創等可留意。

鴻海方面，由於受益於邊緣AI發展，儘管目前市場對iPhone更換需求的預期較低，不過近期蘋果管理層釋出三大利多因素，包括蘋果換機潮的潛力、逐步向非英語國家推廣、2025年下半年iPhone 17的重大升級，皆是iPhone供應鏈的主要催化劑。

此外，具備防禦性的高股息收益可留意。法人預期，緯創2024年預期現金殖利率超過6%，適合作為防禦型配置，短期內可能將緩解股市波動，抵消其下行風險，後市可期。

權證發行商建議，看好鴻海、緯創等後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過120天的商品入手，以小金博大利。