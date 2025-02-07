全民權證／台光電 挑逾150天

台光電（2383）受惠於AI ASIC客戶積極拉貨，去年第4季營收季增6.3%、年增44.1%，全年每股純益（EPS）28.4元。今年第1季在資料中心需求AI ASIC和800G產品帶動下可望淡季不淡，市場看好全季營收179.8億元，季減3.1%、年增39.4%。

台光電為美系大客戶新產品的switch tray主要供應商、Computing Tray第二供應商，雖受美系大客戶市占率下降影響，但在四大CSP廠商AI ASIC板材供應居高市占率，且2025年AI ASIC出貨量較GP GPU有更好的成長動能，接替美系大客戶保持AI需求高成長中，市場預估全年EPS將成長至37.3元。權證券商建議，看好台光電的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期150天以上商品介入。（統一證券提供）

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