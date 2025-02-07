全民權證／穎崴 二檔有看頭

穎崴（6515）為台灣半導體測試座領導廠商，受惠於AI及先進半導體發展趨勢，強勁獲利成長動能有望延續，法人建議相關權證可伺機布局。

法人分析，穎崴持續研發新產品並提升測試座探針自製率，創造更多商機，預估2024、2025年每股純益（EPS）分別為32.57、45.57元，給予「買進」評等。穎崴在台灣與中國共設有四座廠房，包括高雄Socket製造廠、新竹探針卡廠、高雄Socket探針廠及中國蘇州廠。目前公司積極提升Socket探針自製率，預計至2025年底自製探針將達450萬針，以滿足市場對高性能半導體測試座的需求。看好穎崴後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入，參與行情。（永豐金證券提供）

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