全民權證／迅得 押價內外5%

迅得（6438）1月營收5.09億元，月增逾19%，年增19.1%，並創19個月新高，應是反映於2024下半年出貨CoWoS設備已開始顯著貢獻營收。半導體業務觀察到主要客戶持續在加單現象，對2025年營運向上保持樂觀看法。

迅得ZIP stocker及standard stocker受惠2奈米擴廠需求，營運樂觀。此外，在DeepSeek問世後，加速邊緣AI發展，有機會使先進製程晶圓廠擴廠進度往前推進。除了半導體，PCB東南亞設廠也有新商機。泰國是2025年PCB訂單重點出貨地，旗下泰國廠（SAT）有望發揮策略優勢，並已在2024年準備就緒加入營運。

權證發行商建議，看好迅得後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的商品入手。（中國信託證券提供）

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