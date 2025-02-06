全新、國巨 鎖定逾120天

DeepSeek推出低成本AI模型，有利技術普及並促使企業推出更多AI產品應用，可能帶動AI終端產品換機需求，使相關消費性電子類股受惠。發行券商指出，全新（2455）、國巨（2327）等消費性電子供應鏈後續可期，投資人不妨透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

全球最大無線通訊用砷化鎵（GaAs）磊晶製造商全新元月營收2.61億元，月增5%、年減5.9%，主要動能主要來自於光電產品提升，然射頻產品表現相對低水準，原因在於中國手機市場需求疲弱。

展望後市，法人認為，2025年全新營運展望佳，主要原因有三：第一，多數手機品牌廠庫存陸續回歸正常水準，手機產業持續復甦，Android手機和iPhone出貨量呈現年增長態勢，帶動全新產品持續成長、第二，旗艦機搭載Wi-Fi 7衍生商機下半年有機會發酵、第三，資料中心相關產品買氣持續熱絡，此外，還具備矽光子題材。

全球領先的被動元件服務供應商國巨有機會迎接復甦題材。法人認為，儘管第1季營運數據將受到農曆年節與傳統淡季影響，但預期本季的營收與毛利率將會是全年谷底，下半年終將見到復甦。

整體而言，全球MLCC龍頭村田在法說時釋出正向訊息，有利資本市場正向看待處復甦階段的被動元件產業，營運將受惠AI需求所帶動，此外國巨公告將收購日本上市公司芝浦電子，時隔兩再度開展併購，持續壯大產業地位，且在併購前，國巨的整體營收已可達高個位數成長、毛利率持續穩定提升，預料2025年營收可望穩定向上。

權證發行商建議，看好全新、國巨後續表現，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。