緯創、緯穎 四檔強強滾

台股蛇年首日重挫後，連續兩日表現強勢，並且Alphabet宣布上調資本支出，AI股受到帶動，其中緯創（3231）、緯穎（6669）終場收紅，發行券商建議，對於AI股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）表示，對未來的機會充滿信心，正加速資料中心投資來驅動AI發展，2025年資本支出將達750億美元。

圖／經濟日報提供

法人指出，預期2025年全球伺服器需求將年增10%，動能來自通用型伺服器復甦、AI伺服器採用提高。去年第3季以來自建伺服器出貨量增幅優於整體伺服器市場，預估趨勢將延續至今年，主因AI需求強勁，由CSP業者資本支出大幅擴張帶動。

緯創為輝達H系列UBB主要代工廠，受惠推論需求向上，UBB出貨仍處於上升趨勢軌道；新一代伺服器BlackWell世代為Compute Board主要供應商，可望隨大型雲端服務商（CSP）需求火熱，推升GB200出貨數量，法人預期今年AI產品營收將年增三位數。

在筆電方面，隨著各品牌廠庫存已回到健康水位，法人預期在AI PC刺激需求與Win10停止支援帶來剛性換機需求，整體市場仍將以個位數年增保持成長態勢。

緯穎方面，展望2025年全年，預期亞馬遜（AWS）ASIC AI伺服器營收擴張、GPU AI伺服器新客戶與通用型伺服器營收增長將是主要動能。隨AWS發布新Trainium2AI晶片，預期來自AWS營收今年將增至1,600億元以上，GB200 AI伺服器有新客戶貢獻。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、有效天期逾90天商品介入。