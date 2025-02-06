全民權證／志強 二檔潛力足
志強-KY（6768）元月合併營收達16.46億元，年增37.4%，為連13個年增正成長，並創歷年同期新高，月成長15.02%。整體來看，志強相對不受美國總統川普啟動關稅戰的不確定性因素干擾。
展望後市，法人認為，志強-KY今年第1季營運表現淡季不淡，受惠足球鞋訂單暢旺，預期Adidas今年營收貢獻年增近三成，且在新廠產能加入下，ASICS、Brooks未來兩年年增率將由130%起跳。整體而言，志強-KY四大客戶訂單滿載，法人看好今、明年動能無虞，營收將連兩年創高，且本業獲利增速達50%，下檔還有殖利率題材保護。
看好志強-KY後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）
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