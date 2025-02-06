全民權證／群光 選逾二個月

群光（2385）受惠電競需求強，加上DeepSeek推升AI PC滲透率，與電競筆電帶動各產品線需求與規格提升，後市可期，建議相關權證可伺機布局。

法人分析，群光提供電競鍵盤與電源供應器，2022至2024年相關業務占營收比重達12%。AI PC需求則因DeepSeek低成本與開源模型推動，品牌廠AI PC產品組合逐步完善、PC換機周期即將到來，挹注營運。

展望2025至2026年，商務筆電、AI PC與電競筆電推動高ASP鍵盤出貨與鏡頭模組升級，加上泰國廠具關稅與成本優勢，預期群光2024至2026年EPS將以7.72%的年複合成長率達約15.7元。看好群光後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數60天以上的權證介入。（元大證券提供）