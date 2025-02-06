全民權證／譜瑞 挑價內外5%

譜瑞-KY（4966）受惠AI PC持續推出新機，機款增多，加上換機周期來臨，有助於公司PC相關產品出貨，加上USB產品穩占市場，法人預期，後續營運將有望持續增溫。

法人指出，譜瑞-KY的USB4／TBT4產品已搭載於AI PC，並在AMD和Qualcom兩個平台市占領先。根據微軟新規，2025年的筆電只要有一個port是USB4，其他的USB Type-C port也必須是USB4。目前整體市場USB4於PC的滲透率達15%至20%，預估2025年達30%至40%。此外，伺服器Redriver滲透率預期高於Retimer，譜瑞憑藉長期技術積累及低熱、高品質產品優勢，鞏固在伺服器應用中領導地位。權證發行商建議，可買進價內外5%內、90天期以上的權證參與行情。（凱基證券提供）