全民權證／譜瑞 挑價內外5%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

譜瑞-KY（4966）受惠AI PC持續推出新機，機款增多，加上換機周期來臨，有助於公司PC相關產品出貨，加上USB產品穩占市場，法人預期，後續營運將有望持續增溫。

法人指出，譜瑞-KY的USB4／TBT4產品已搭載於AI PC，並在AMD和Qualcom兩個平台市占領先。根據微軟新規，2025年的筆電只要有一個port是USB4，其他的USB Type-C port也必須是USB4。目前整體市場USB4於PC的滲透率達15%至20%，預估2025年達30%至40%。此外，伺服器Redriver滲透率預期高於Retimer，譜瑞憑藉長期技術積累及低熱、高品質產品優勢，鞏固在伺服器應用中領導地位。權證發行商建議，可買進價內外5%內、90天期以上的權證參與行情。（凱基證券提供）

USB 譜瑞

延伸閱讀

上銀、川湖 四檔熱呼呼

聯發科、世芯 押長天期

創惟1月合併營收月增10% 拚逐季揚

字母和AMD領跌科技股 拖累標普和那指早盤下跌 台積電ADR漲0.8%

相關新聞

緯創、緯穎 四檔強強滾

台股蛇年首日重挫後，連續兩日表現強勢，並且Alphabet宣布上調資本支出，AI股受到帶動，其中緯創（3231）、緯穎（...

全新、國巨 鎖定逾120天

DeepSeek推出低成本AI模型，有利技術普及並促使企業推出更多AI產品應用，可能帶動AI終端產品換機需求，使相關消費...

全民權證／譜瑞 挑價內外5%

譜瑞-KY（4966）受惠AI PC持續推出新機，機款增多，加上換機周期來臨，有助於公司PC相關產品出貨，加上USB產品...

全民權證／群光 選逾二個月

群光（2385）受惠電競需求強，加上DeepSeek推升AI PC滲透率，與電競筆電帶動各產品線需求與規格提升，後市可期...

全民權證／志強 二檔潛力足

志強-KY（6768）元月合併營收達16.46億元，年增37.4%，為連13個年增正成長，並創歷年同期新高，月成長15....

最牛一輪／亞光績優 統一4C 放閃

亞光（3019）2024年營收230.5億元，創十年來新高，年增29%；去年前三季歸屬母公司淨利約12.42億元，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。