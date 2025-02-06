台指期 短線震盪格局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期昨（6）日呈現開高震盪格局，一度漲幅收斂，所幸尾盤買盤拉抬再度翻紅，台指期上漲153點至23,290點，逆價差26.6點。期貨商分析，台股連續三個交易日反彈超過百點，但即將面對空方缺口，需要時間消化賣壓，短線震盪過後有機會再攻。

綜合期貨商看法，美國1月人力資源管理機構ADP就業增數略高於預期，惟市場仍觀望非農就業報告，對降息預期與行情影響較有限。高通財報數據皆優於市場預期，但盤後股價不漲反跌，使美指期漲勢略為暫緩。

後續除持續關注關稅戰最新進展外，本周是美股財報發布規模最大的一周，有多檔科技巨頭要公布財報，以及周五要公布非農報告，都將牽動後續行情走勢。

籌碼面部分，三大法人買超74.35億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少71口至7,629口，其中外資淨空單減少812口至30,996口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加192口至6,271口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,400點，周賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.08。VIX指數下降1.05至19.69。外資台指期買權淨金額0.25億元 ; 賣權淨金額0.67億元。整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨指出，外資現貨買超29億元，期貨淨空單縮減至30,996口。自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為二千餘口，買權賣權OI增量皆微不足。

整體上，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略微樂觀，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面台股目前逐漸三角收斂型態，短線待量能逐漸放大回升後，台股方能隨著量能放大打破目前的區間僵局。

台指期 期貨 選擇權

延伸閱讀

台股上漲155點 三大法人買超74.34億元

2月台指期漲153點

19檔台股ETF 2月將除息 這檔現金殖利率3.5%最高

台股早盤漲逾百點 台積電開高10元

相關新聞

緯創、緯穎 四檔強強滾

台股蛇年首日重挫後，連續兩日表現強勢，並且Alphabet宣布上調資本支出，AI股受到帶動，其中緯創（3231）、緯穎（...

全新、國巨 鎖定逾120天

DeepSeek推出低成本AI模型，有利技術普及並促使企業推出更多AI產品應用，可能帶動AI終端產品換機需求，使相關消費...

全民權證／譜瑞 挑價內外5%

譜瑞-KY（4966）受惠AI PC持續推出新機，機款增多，加上換機周期來臨，有助於公司PC相關產品出貨，加上USB產品...

全民權證／群光 選逾二個月

群光（2385）受惠電競需求強，加上DeepSeek推升AI PC滲透率，與電競筆電帶動各產品線需求與規格提升，後市可期...

全民權證／志強 二檔潛力足

志強-KY（6768）元月合併營收達16.46億元，年增37.4%，為連13個年增正成長，並創歷年同期新高，月成長15....

最牛一輪／亞光績優 統一4C 放閃

亞光（3019）2024年營收230.5億元，創十年來新高，年增29%；去年前三季歸屬母公司淨利約12.42億元，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。