期貨商論壇／輕原油期 價格有壓

3月交割輕原油期貨價格5日下跌2.3%，每桶收71.03美元，國泰期貨指出，美對大陸進口產品徵收10%新關稅如期生效，市場擔憂貿易戰將影響原油需求，且川普新政府將加大美原油產量而推升全球原油供應下，為輕原油價格帶來壓力。

原油供需數據部分，油田服務公司貝克休斯報告表示，1月31日當周美國石油探勘井數量較前周增至479座。能源情報署（EIA）1月31日當周數據顯示美國原油日均產量較前周增加23.8萬桶至1,347.8萬桶，庫存量較前周增加870萬桶。美國能源部報告預計，2025年和2026年全球將面臨原油供應過剩。

OPEC的1月報告顯示會員國石油產量雖連兩月下降，但重申4月1日起逐步取消目前220萬桶的自願減產措施。市場觀望後續美將宣布的關稅措施，擔憂若美中貿易戰升級，報復措施將影響全球經濟前景與原油需求。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，即便川普命令美財政部長對伊朗施加「最大經濟壓力」，包含將加強對伊朗制裁及封鎖石油出口，為全球原油供給增加不確定性。但因美國從加拿大與墨西哥進口的原油分別占整體原油進口總量的52%與11%，川普宣布延後實施對加拿大原油徵收10%關稅有助原油價格平穩。（國泰期貨提供）