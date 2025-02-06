期貨商論壇／台積期 區間整理

富邦期貨指出，目前3月台指期持續呈現正價差，市場訊號仍偏多方，加上人工智慧（AI）產業前景逐步明朗，未來資金回流台股可能性增大，有助台股緩步墊高；市場預估權值股台積電（2330）上半年營收可望持續創高，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

富邦期貨分析師曹富凱分析， 儘管Alphabet、AMD發布財報後股價暴跌，但輝達受惠超大規模數據中心續增資本支出的推動，包括微軟和Meta等都表示將增加AI基礎設施預算，及其新款Blackwell晶片逐步推出支持，輝達股價勁揚，帶動台積電ADR上漲，台指期上漲，突破均線反壓。

曹富凱指出，台股農曆開紅盤，受美總統川普宣布對來自加國和墨國進口產品加徵關稅，使股市大地震，隨後川普宣布緩加徵關稅，使台股連續反彈，帶動大盤短線止穩，站回主要均線之上，接下來川普計畫18日對鋁、銅等徵收關稅，後續將對台積電加徵關稅，短線台股將會區間整理。

綜合技術面以及籌碼面，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。（富邦期貨提供）