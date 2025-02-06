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2月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北6日電

台北股市今天上漲155.02點，收23316.60點。2月電子期收1294.50點，上漲7點，逆價差2.75點；2月金融期收2141.20點，上漲11.80點，逆價差1.32點。

2月電子期以1294.50點作收，上漲7點，成交418口。3月電子期以1295點作收，上漲7.55點，成交1口。

電子現貨以1297.25點作收，上漲7.02點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差2.75點。

2月金融期以2141.20點作收，上漲11.80點，成交221口。3月金融期以2144.60點作收，上漲12.40點，成交5口。

金融現貨以2142.52點作收，上漲16.53點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差1.32點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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