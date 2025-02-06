聯發科、世芯 押長天期

DeepSeek橫空出世，帶動AI算力門檻下降，將是雲端服務供應商（CSP）業者推出自研晶片ASIC的新助力，近日ASIC概念股聯發科（2454）、世芯-KY（3661）受法人追捧，股價表現強勁，權證券商建議可透過資金門檻較低的認購權證參與。

法人表示，隨生成式AI應用的快速發展，全球AI計算需求呈現爆炸式增長，除了推動GPU的需求外，預料ASIC市場也將快速成長。尤其DeepSeek透過創新工程，可以更有效率開發推論模型，證實AI的推進不完全僅靠硬體，而且可以用較低的成本達成。在算力門檻下降，預料各家大型CSP業者也將加速開發ASIC應用。

聯發科稍早在法說會上提到，ASIC業務進展順利，並看好ASIC市場發展。外資報告也指出，聯發科經營AI有成，尤其在成本控制與執行力上具有競爭力，因此獲得多家大咖尋找與聯發科的合作，在這些大廠的訂單挹注，有利聯發科今明兩年的營收及獲利成長。

世芯-KY方面，富邦投顧表示，世芯-KY致力下一代ASIC發展，除了在亞馬遜網路服務公司（AWS）的Trainium 3進展穩定，更低調耕耘，力求獲得 Trainium 4遴選。由於AWS考慮將SoIC和CPO架構用於其下一代 ASIC Trainium 4，世芯正在為AWS製作相關的樣片以供評估，看好世芯-KY後續營運表現。

權證發行商表示，投資人若看好聯發科與世芯-KY後續表現，可以挑選價外20%至價內10%，有效天期150天以上的相關認購權證入手，透過權證以小金搏大利。