上銀、川湖 四檔熱呼呼

AI發展百花齊放，包括機器人、輝達GB200都成為市場焦點，法人圈看好上銀（2049）、川湖（2059）等供應鏈業績表現，權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

上銀2024年營收243.9億元，年減0.9%，展望今年第1季，受到春節期間中國客戶需求降溫影響，預估營收較去年第4季減少。

圖／經濟日報提供

由於美國總統大選結果出爐後，整體自動化市場訂單能見度逐漸提升，日本工具機廠接單已見增溫，加上近期各國央行降息動作有助於民間企業增加資本支出，預估包括美國、日本、東南亞、台灣、印度等地營收成長性均佳，上銀營收將重拾成長動能。此外，上銀為「人形機器人」產業受惠者，有利營運後市表現。

川湖方面，法人圈根據供應鏈調查顯示，鴻海GB 200組裝在去年第4季僅小量出貨，1月截至中旬為止仍未放量，相對的B系列晶片以HGX架構為第1季的出貨主流；伺服器使用的導軌組數雖不如GB200量大，但HGX架構導軌基本都由川湖獨家供應，整體的單價以及產值也相當可觀，而近期機架式電源（Power shelf）擴大了導軌設計需求，進一步擴大川湖在AI伺服器的產值貢獻。

產能方面，去年8月川湖進一步擴產，公司公告以1,426萬美元於北美地區購買土地及廠房進行北美廠擴產計畫，預計於2025年投入量產，所生產的產品主要應用於廚具及伺服器領域。

市場看好2025年AI伺服器出貨訂單挹注，可望刺激川湖持續成長，法人預計今、明年營收分別年成長28%、14%，每股純益（EPS）可分別達72.8元、88.6元。

權證發行商建議，看好上銀、川湖後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的商品介入。