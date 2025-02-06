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全民權證／智邦 挑價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
圖／經濟日報提供
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智邦（2345）去年受惠AI資料中心帶動頻寬升級需求，年營收首度突破千億元；外資看好智邦將受惠ASIC加速卡日益普及帶動數據流量增長，對營收有正面助益，推升智邦昨（5）日股價上漲25元，收在759元。

智邦去年營收1,104.2億元，較2023年大幅成長31.16%，外資法人認為，智邦去年第4季起已為大型雲端服務供應商（CSP）生產800G交換機，今年有望再獲新客戶訂單。今年智邦受惠大型資料中心業者交換器升級需求，向800G與1.6T遷移，而AI加速卡全年總產能可望以接近滿載，為營運帶來活水。權證發行商表示，看好智邦的投資人可挑選價內外10%左右，有效天期三個月以上的認購權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）

智邦 權證 營收

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