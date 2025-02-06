全民權證／大立光 二檔耀眼
大立光（3008）今年第1季的前二個月在手訂單金額加總可望超越去年同期，市場預估營收為139.4億元，儘管稼動率將較去年第4季下滑，但考量良率持續提升、產品組合優化，毛利率51.3%，稅後純益為55億元，每股純益（EPS）為41.2元。
展望2025年，手機品牌廠除了積極導入AI功能外，也積極在推出各式型態手機，包含薄型手機和摺疊手機都是近年來手機品牌廠專注開發的重點，再加上潛望式鏡頭的CMOS Sensor放大等，都讓鏡頭技術難度提升，有利大立光營運表現，預估全年營收666億元，毛利率則維持51%，EPS為194元。權證券商建議，看好大立光後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（元富證券提供）
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