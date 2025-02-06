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全民權證／群聯 瞄準逾150天
群聯（8299）在產業供給正逐步改善，加上業外處分利益有機會在上半年入帳等因素帶動下，基本面浮現轉機題材。
法人指出，NAND產業在2024年12月起再度吹起減產風氣，由於智慧手機和筆記型電腦步入2025年第1季需求下降，且AI數據中心eSSD也出現短期需求下滑，第1季NAND整體價格跌勢可能達雙位數。展望後市，法人看好減產效應自第2季發酵，有助今年下半年價格回穩。惟後續要留意NAND原廠減產未如預期發生或幅度過小、企業級SSD業務訂單挹注低於預期、aiDAPTIV+業務進展不如預期等。權證發行商建議，看好群聯後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與這波短多行情。（兆豐證券提供）
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