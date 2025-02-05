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竹北也感受到震盪！新埔遠紡廠鍋爐爆炸 1人被炸死1命危10餘傷

期貨商論壇／生技期 橫盤整理

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

日、韓流感疫情嚴重，已升溫至全球層級，台灣疫情緊張氣氛也持續升溫。疾管署4日表示，近兩周國內疫情呈上升趨勢，尤其寒流來襲，容易導致呼吸道抵抗力下降，增加感染風險，更引起民眾擔憂流感疫情持續擴大。

然而，當前流感疫情嚴峻的原因，包括流感疫苗接種率降低，使群體免疫保護力減弱，及年末與春節聚會增多，人口流動性大幅上升，加速流感病毒傳播。

疾管署估疫情高峰最快一周後趨緩，讓防疫概念股再度成為盤面亮點。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦的產業。

技術面來看，臺灣生技期貨近期在短中期均線附近震盪，上檔面對4,000點整數關卡壓力，壓力沉重，因此在突破下彎季線反壓前，橫盤整理架構沒有改變。（元富期貨提供）

期貨交易 流感疫苗 疫情

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