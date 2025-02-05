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期貨商論壇／金像電期 動能強

經濟日報／ 記者周克威整理
金像電董事長楊承澤。聯合報系資料照
金像電董事長楊承澤。聯合報系資料照

金像電（2368）受惠AI伺服器、高速交換器與AI PC市場的快速成長，2024年營收創歷史新高，AI相關產品營收占比達20%。雖短期內因800G交換器產品的學習曲線與報廢率較高，影響毛利率表現，但隨新產能開出、良率提升及ASP（平均銷售單價）上揚，2025年獲利仍具成長潛力。

法人預估，金像電2024年全年EPS約11.5~12元，2025年受新產能與ASP提升帶動，EPS可達14~15元。產品發展趨勢，AI伺服器板在2024年平均層數為20~30層，2025年預計提升至30~40層，製造難度提高，但ASP同步上揚。800G交換器在2024年第3季開始小量出貨，層數由400G的24~36層提升至36~44層，毛利率將隨良率提升而回升。

金像電受惠AI伺服器與高速網通市場成長帶動，2024年營收創新高，2025年隨著泰國新廠量產、800G交換器良率提升、AI PC帶動筆電板規格升級，成長動能將延續，值得投資人關注。（兆豐期貨提供）

AI 營收

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