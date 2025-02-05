台指期 外資減碼空單

台股昨（5）日呈現開高走高格局，終場加權指數上漲367點、漲幅1.6%、收在23,161點，成功收復23,000點整數大關；台指期同步強勢，終場大漲308點、收23,133點。期貨商表示，台股目前震盪盤堅，短線在2月3日低點不破下，拉回仍可樂觀操作。

昨日股期雙市轉逆價差28.58點；台指期淨部位，三大法人淨空單減少1,471口至7,700口，其中外資淨空單減少2,257口至31,808口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,270口至6,079口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,400點，周賣權最大OI落在22,800點， 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200點。

全月未平倉量put/call ratio值由0.86上升至1.06，VIX指數下降1.95至20.74，外資台指期買權淨金額-0.1億元; 賣權淨金額0.82億元，整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。

技術面上，台股目前半年線位置獲得支撐，短線在2月3日低點不破下，拉回仍可樂觀操作。

元富期貨認為，台指期昨日呈現開高走高格局，電子權值股全面回神，推升指數跳空開高後，一舉站回所有均線之上，盤中一度大漲超過450點，以紅K棒留上影線作收。目前指數維持反彈走勢，不過即將面對到空方缺口，需要時間消化賣壓，震盪過後有機會再攻。