期貨商論壇／黃金期 強勢不墜

美國總統川普正式就任美國總統後，立即簽署多項行政命令，對拜登總統任內的各種政策進行大幅度的改動，且川普帶來的各項變革，將在短時間內為整體投資市場帶來重大影響，並增加市場動盪變數，進而導致市場避險需求增加，黃金期貨也因此得以延續強勢反彈的格局，近期價格再次走揚、並創高。

觀察CFTC統計至1月14日的最新資料，非商業交易人在今年1月，又再次回到加碼多方部位的操作路線，雖然非商業交易人在去年第4季進行了一部份的多單減碼，但至今年為止，非商業交易人對多單的減碼幅度有限，籌碼面的變化對黃金期貨帶來的回檔效果也相對較小。而在近兩次公布的資料中，非商業交易人再度加碼多方部位，使黃金期貨後續將有良好的籌碼優勢。

CME期貨交易所的黃金期貨，自去年11月開始回檔並進入區間震盪的趨勢，在震盪過程中，回檔遇半年線時，皆能順利反彈，顯示空方並未獲得優勢；而1月以來的反彈走勢延續，行情在市場觀察川普政策中，有望維持強勢，波段走勢維持多頭格局，並有機會持續走高。

提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身的財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

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