期貨商論壇／航運期 謹慎應對

美國總統川普正與鄰國加拿大、墨西哥及中國進行關稅戰，加拿大宣布進行報復關稅時，與美國的談判就此展開，且川普宣布先暫停加徵關稅30天，中國方面，川普則預告24小時內也將進行談判。

中東方面，以哈戰爭第一階段談判成功後，胡塞組織已在1月20日宣布停止襲擊非以色列船隻，但近期川普將胡塞組織定為恐怖組織，而胡塞組織正考慮禁止美國船隻通過曼德拉海峽。

台股方面，受到性價比較高的DeepSeek亮相影響，導致市場許多晶片類股回檔，加上川普與鄰國貿易戰開打，整體使指數承壓，從格局來看台股也陷入區間震盪，且須留意半年線是否能守住。

航運指數方面，由於利多因素解除加上不確定性，如關稅戰開打，導致貨運減少及胡塞停止對以色列以外的船隻進行襲擊，都對運價有所衝擊，投資人未來須關注各海運股法說、營收、是否將持續繞行，及川普未來針對各國課稅等動態。

希望參與整個航運業表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6 月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）