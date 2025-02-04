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台指期 短線保守看待

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（4）日受到美國總統川普宣布暫緩關稅政策激勵，止穩反彈，終場指數上漲99點、收在22,793點；台指期則勁揚226點、收22,822點。期貨商建議，由於台指期目前波動劇烈，恐將持續測試半年線位置，短線續以保守格局看待後市。

股期雙市昨日正價差為28.04點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,938口至9,171口，其中外資淨空單減少2,425口至34,065口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,373口至9,349口。

其中，外資現貨賣超，期貨淨空單縮減；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方略為表態。

元富期貨認為，在權值王台積電領軍下，台指期昨日跌深反彈，不過反彈逼近23,000點整數關卡，漲幅收斂，以黑K棒留下影線作收，轉為正價差。目前指數已經來到箱型區間下緣，短線觀察是否能夠提供支撐、止跌反彈。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在24,300點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.95下降至0.86，VIX指數下降2.22至22.69。

昨日尾盤中國商務部針對美國的加徵關稅進行反制，導致台股受到小幅受挫，從整體格局觀察，目前行情仍未脫離區間低位，近期仍須注意是否有跌破半年線可能，並留意美中貿易戰、關稅戰的動態。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選擇權也為保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股昨日留上下影線，持續測試半年線位置，短線續以保守格局看待後市。

台指期 選擇權

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