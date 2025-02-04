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全民權證／聯發科 兩檔有戲

經濟日報／ 記者高瑜君整理

聯發科（2454）受惠法人看好ASIC設計服務相關業者後市，股價有撐。主要原因是DeepSeek橫空出世大幅降低AI使用成本，引發市場對於AI產業鉅額投資是否無法回收的疑慮，但將有助於AI普及率提升，此外，也加速市場往軟體以及推論市場的推進。

不過，法人也認為，這不代表算力需求將就此衰退，仍持續看好CSP上升的資本支出，軟體的開發成本應反映在研發費用上，因此上升的資本支出仍是AI半導體的重要指標，目前2025年需求無虞，但2026年變數將擴大，目前在投資上，AI ASIC在性能與成本考量下，皆將優於AI GPU。

權證發行商建議，看好聯發科可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與短多行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 權證

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