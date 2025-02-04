全民權證／致伸 選價內外15%

致伸（4915）第1季美系客戶相機相關產品重啟拉貨，加上PC／NB周邊產品客戶需求明顯回溫，且部分客戶對於AI PC周邊產品需求陸續提高，毛利率因為AIoT業務營收提升維持在高檔。

致伸作為美系警用產品品牌的主要代工廠之一，其客戶過去主要聚焦於美國市場，但近期積極拓展海外業務。此外，致伸也取得包括校園與社區監控錄影機、無人機及電擊槍等安全產品訂單，部分產品將於下半年陸續推出。預估今年AIoT相關業務營收將年增高個位數，顯著改善公司毛利率。

致伸持續擴張泰國廠產品，二期廠區預計2026年第1季完工，資本支出預計為6.5億元。權證券商建議，投資人可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的權證介入。（元大證券提供）

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