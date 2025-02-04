快訊

聯合報社論／用覆議提煉仇恨，以罷免收割社會人性

汪小菲雨中演深情 惹出前任小三張穎穎發千字文拆面具

民眾搶打！公費流感疫苗剩10萬劑 一圖看各縣市剩餘數量

全民權證／致伸 選價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

致伸（4915）第1季美系客戶相機相關產品重啟拉貨，加上PC／NB周邊產品客戶需求明顯回溫，且部分客戶對於AI PC周邊產品需求陸續提高，毛利率因為AIoT業務營收提升維持在高檔。

致伸作為美系警用產品品牌的主要代工廠之一，其客戶過去主要聚焦於美國市場，但近期積極拓展海外業務。此外，致伸也取得包括校園與社區監控錄影機、無人機及電擊槍等安全產品訂單，部分產品將於下半年陸續推出。預估今年AIoT相關業務營收將年增高個位數，顯著改善公司毛利率。

致伸持續擴張泰國廠產品，二期廠區預計2026年第1季完工，資本支出預計為6.5億元。權證券商建議，投資人可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的權證介入。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 權證 致伸

延伸閱讀

納諾重訊公告：強烈抗議元大證券及台新證券撤任輔導券商

全民權證／微星 挑價內外10%

全民權證／仁寶 選逾五個月

全民權證／華碩 兩檔閃金光

相關新聞

台指期 短線保守看待

台股昨（4）日受到美國總統川普宣布暫緩關稅政策激勵，止穩反彈，終場指數上漲99點、收在22,793點；台指期則勁揚226...

期貨商論壇／航運期 謹慎應對

美國總統川普正與鄰國加拿大、墨西哥及中國進行關稅戰，加拿大宣布進行報復關稅時，與美國的談判就此展開，且川普宣布先暫停加徵...

期貨商論壇／黃金期 強勢不墜

美國總統川普正式就任美國總統後，立即簽署多項行政命令，對拜登總統任內的各種政策進行大幅度的改動，且川普帶來的各項變革，將...

華碩、微星 認購衝鋒

在AI軍備競賽熱潮出現不確定性，相關族群股價遭遇亂流之際，AI應用端的企業股價卻逆勢走揚，在AI後市未明朗之前，市場資金已嗅到應用端獲利可期的商機，相關個股權證也交投熱絡，投資可擇優介入AI應用概念股並靈活操作。

宏碁、宏碁資訊 四檔亮

宏碁（2353）、宏碁資訊（6811）致力發展AI應用，可望受惠AI未來發展帶來的商機，近期獲買盤布局，權證券商建議，可...

最牛一輪／祥碩強勁 永豐47鍍金

祥碩（5269）受惠大客戶超微（AMD）市占率持續提升，加上USB4出貨逐漸放量，旗下USB4產品本季需求強勁，單季出貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。