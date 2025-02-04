全民權證／台達電 挑長天期

台達電（2308）受惠於輝達（NVIDIA）新一代高階顯示卡RTX 50系列上市引發市場搶購，緊接著還有AMD RX 9000系列GPU也將發布，加以企業為人工智慧（AI）運算應用開始預訂，連帶提升高瓦數電源需求掀起換機潮，為新春開紅盤後的強勢股。

投顧法人分析，輝達RTX 5090總功耗將達575瓦，較前代RTX 4090增加75瓦，並建議搭配1,000瓦電源供應器，較RTX 4090高出125瓦，將進一步推動電源供應器規格升級需求。在此趨勢下，持續看好電源供應器龍頭廠商台達電營運，預期受益這波規格升級潮。

權證發行商表示，投資人如看好台達電投資機會，可挑選價內外10%以內、120天期以上的認購權證，透過靈活操作參與個股行情。（元富證券提供）

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