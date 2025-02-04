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大立光靚 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

DeepSeek揭開低價AI時代，AI股受到衝擊，而手機導入AI應用趨勢持續，輕薄機型具有競爭優勢，大立光（3008）作為產業龍頭享有優於產業平均的成長性。發行券商建議，看好大立光後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

大立光為全球最大的光學塑膠鏡頭廠，主要生產應用於手機等行動裝置塑膠鏡頭，產品包括投影機、掃瞄器、數位相機、照相手機鏡頭、光學滑鼠、隱形眼鏡等光學零組件設計與製造。

法人指出，受惠手機鏡頭規格升級，加上亞系客戶在本季有旗艦新機發表，看好大立光的第1季營收有望年成長超過一成。三星1月23日凌晨舉「Galaxy Unpacked 2025」發表會，Galaxy S25系列AI助理功能再進化，上市時間於2月中旬。

三星為全球智慧機龍頭廠，市占率20~22%，惟其採機海戰術，S系列占公司比重約15%。首款AI手機即前代Galaxy S24銷量已較前一代增加13%至3,500萬支；隨著S25系列上市，法人估計，S25系列銷量年增5%，相關台灣廠商如高階鏡頭龍頭廠大立光將有望受惠。

展望中長期營運表現，雖然Android旗艦機漲價對銷量的影響仍待觀察，不過，法人指出，Apple Intelligence將陸續導入全球，AI效益可望提振換機需求，加上iPhone SE4以及iPhone 17 Slim新機帶動相關鏡頭營收成長動能，iPhone在2025年多款新機推動以及光學鏡頭升級路徑明確， 看好下半年的鏡頭營收成長可期，短期營運仍未到谷底。

權證發行商指出，看好大立光後續表現的投資人可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

AI 大立光 手機鏡頭

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