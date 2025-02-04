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宏碁、宏碁資訊 四檔亮

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照

宏碁（2353）、宏碁資訊（6811）致力發展AI應用，可望受惠AI未來發展帶來的商機，近期獲買盤布局，權證券商建議，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的相關認購權證介入。

宏碁因川普當選美國總統，促使通路商提前拉貨，這次拉貨主要集中於新舊產品切換影響較小的品項，如Chromebook及中低端筆電。展望2025年，預期PC產業出貨量將呈現中個位數成長，且隨著AI PC性能升級與價格優化，將推動滲透率提升，有望推動ASP進一步提高。

宏碁在CES展品涵蓋電競、AI PC與掌上型遊戲機三大領域。Copilot+ AI PC擴展至更多產品線，包括桌上型電腦與通用型筆電，如Swift Go 16 AI、Swift Go 14 AI、Aspire系列等，推動AI應用普及化，價格方面將具備競爭力。宏碁並發表全新Nitro Blaze 8和Nitro Blaze 11電競掌機，亦推出全新Nitro行動遊戲控制器，採可折疊設計，進一步提升行動遊戲體驗。

宏碁採取因應策略包括：在具台灣ODM廠商的國家（如巴西）直接合作；若無台灣ODM廠商，則與當地具意願及能力業者合作（如印度）；若兩者皆無法實現，則自行設立生產線（如印尼），以提升當地就業並符合政策需求。

宏碁資訊累計2024年營收接近87億元，較2023年成長15%，創下歷史新高，且為連續八年持續創高。宏碁資訊發展重點包含 持續聚焦雲服務，深化數據智能服務及啟動海外布局。

受惠於企業支出積極度提高，金融、政府單位上雲速度將提升，宏碁資訊預估雲服務營收穩健增長。未來將以生成式AI加速器為發展方向，協助企業生成式AI運用。為擴大對台商服務，2023年成立中國上海子公司，當年度已損平，2024年開始獲利。

AI 宏碁資訊

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