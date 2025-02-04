華碩、微星 認購衝鋒

今日主題 在AI軍備競賽熱潮出現不確定性，相關族群股價遭遇亂流之際，AI應用端的企業股價卻逆勢走揚，在AI後市未明朗之前，市場資金已嗅到應用端獲利可期的商機，相關個股權證也交投熱絡，投資可擇優介入AI應用概念股並靈活操作。

人工智慧（AI）族群遭遇不確定性亂流，偏向AI應用端的企業股價卻逆勢走揚，在AI軍備競賽熱潮能否延續未明朗之前，市場資金先轉向應用端發展的個股，華碩（2357）、微星（2377）等AI受惠族群短線吸引資金追捧。

Deepseek橫空出世、美國總統川普祭出關稅戰，成為資本市場兩隻最大黑天鵝，但法人認為，Meta等公司已表態資本支出不變，展現對AI發展的堅定投資決心，加上Deepseek屬於開源型，有機會激發更多應用，看好隨著創新應用陸續出現，AI新功能可能帶動AI個人電腦、AI手機等消費性電子換機潮，產業發展可望持續熱絡。

更明確的是輝達（NVIDIA）發表RTX50系列顯卡，旗艦款RTX 5090整體效能較RTX 4090提升兩倍，售價僅提升25%。投顧法人認為，預期2025年顯卡銷量將呈雙位數年增，華碩、微星等個股將顯著受惠。

法人普遍對華碩前景展望看法正向，預估其今年第1季底將出貨GB200伺服器，並於2025年中放量，有利於推升2025年伺服器營收年增五成；至於個人電腦部分，由於AI個人電腦單價較一般商用電腦高出100至150美元之間，2025年AI個人電腦滲透率提升將挹注華碩電腦營收成長，本國金控旗下投顧預估華碩2024年、2025年每股純益（EPS）呈現成長格局，各達49.84元、56.63元，給予「強力買進」投資評等。

電競筆電大廠微星今年推出全新筆電，顯卡類別包括輝達RTX 50系列、超微Ryzen系列，同步受惠輝達RTX50系列新顯卡帶動下游需求，推升2025年營運看俏，此外，其旗下AI伺服器產線不在墨西哥，不受川普提升關稅影響，新春開紅盤後，受到法人資金追捧，股價表現相對強勢。

權證發行商表示，投資人如看好華碩、微星等相關個股投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。