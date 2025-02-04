助力期貨業招募人才 金管會擬放寬職前訓練時限

依現行規定，期貨業從業人員須考取證照並完成職前訓練後方可登錄為期貨業務員。為助力期貨業招募人才，金管會擬開放取得期貨業務員證照後即可先應徵期貨業工作、登錄為期貨業務員，並於到職後半年內完成職前訓即可。

為助力期貨業招募優秀人才、同時考量證券期貨業管理一致性，金管會參考產學界建議，擬比照證券商規範放寬期貨業從業人員參加職前訓練時限規定，後續進行法規預告後，估將於今年6月前完成法規鬆綁。

現行期貨業從業人員須考取證照並於到職前半年內完成職前訓練後，方可登錄為期貨業務員，金管會鬆綁規範後，未來期貨業從業人員考取證照後，即可應徵期貨業工作、登錄為期貨業務員，並於到職後半年內完成職前訓即可。

配合此次鬆綁，金管會亦增訂，若期貨業從業人員登錄為期貨業務員後，未參加職前訓練或連2次參加職前訓練均未過關，將撤銷期貨業務員登記。

所謂期貨業，涵蓋期貨商、槓桿交易商、期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業及期貨交易輔助人在內。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會說明，在現行規範下，大專院校學生往往會在在學期間努力考取證照，但畢業後仍須先完成職前訓練方可投身期貨業工作，對於期貨業招募優秀人才或畢業學子求職都造成困擾，未來金管會鬆綁規範，可望助力青年學子畢業就職銜接更順利。

根據金管會證期局統計，截至2024年12月底止，期貨業從業人員共2萬3475人，2022年至2024年間，參加期貨業職前訓練人數平均每年達1679人。