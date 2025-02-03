全民權證／華碩 兩檔閃金光

華碩（2357）受惠輝達（NVIDIA）RTX50系列新顯卡上市、Windows 10停止更新，加上DeepSeek R1推出，有利人工智慧（AI）推論成本降低，帶動換機潮，昨（3）日無懼大盤重挫，股價帶量收高。

法人分析DeepSeek R1橫空出世將對AI產業帶來結構性變化，未來成本低廉的小模型大量出現後，有利AI往邊緣運算端發展，進而帶動高階顯卡及AI PC銷量，華碩營運可望水漲船高。華碩去年AI PC占整體PC出貨量比重約5%，優於預期，法人認為大廠今年持續導入NPU新平台，AI PC滲透率可望攀升至達20%至30%。

權證券商建議可買進價外20%與價內10%以內、有效天期60天以上認購權證。（永豐金證券提供）

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