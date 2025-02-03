楠梓電、富喬 四檔帶勁

台股昨（3）日大跌，不過在PCB族群中，包括楠梓電（2316）、富喬（1815）則因擁有轉型成功題材，昨天股價分別逆勢上漲6.2%、0.8%，表現亮眼，也帶動其權證受到投資人青睞。

楠梓電近年積極進行轉型，並已在工業用及AI用高速運算板領域展現成果，法人預估，將成功帶動楠梓電2025年營收呈雙位數成長。

由於高速運算與工業用產品相對毛利率較高，若達一定規模，也將推升整體毛利率表現。楠梓電去年營收比重中，以通訊電子比重46%最高，其次為微機電系統應用、HPC高速運算應用皆約為13%。

楠梓電在台股封關期間公告，基於整體營運策略及資金運用考量，計劃處分大陸子公司滬士電子（滬電）不超過1,200萬股，將依深圳證券交易所成交當時的市場價格進行交易。滬電為楠梓電的重要轉投資，以生產伺服器厚板為主，雙方同為合作夥伴，也是楠梓電近幾年獲利重要來源。楠梓電昨天不僅逆勢收紅，並成功站上周線及月線，股價表現強勢。

富喬聚焦朝高階領域研發轉型，以擺脫市場的價格競爭，近來持續衝刺AI高階伺服器等所需的高頻高速材料，除了單季順利轉盈，也致力提高高階玻纖布占電子級產品產能比重。法人預估，今年可望增加到四成，持續帶動全年營收及獲利。

另外富喬也調整產品組合，包括耕耘高階伺服器低軌衛星與交換器產品等，法人看好對富喬今年營運有正面助益。