快訊

最後關頭喊卡！川普：延緩加墨25%關稅1個月 24小時內與中方對話

大S病逝「流感不是感冒」 杜承哲曝送醫徵兆、高危險群

聽新聞
0:00 / 0:00

楠梓電、富喬 四檔帶勁

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（3）日大跌，不過在PCB族群中，包括楠梓電（2316）、富喬（1815）則因擁有轉型成功題材，昨天股價分別逆勢上漲6.2%、0.8%，表現亮眼，也帶動其權證受到投資人青睞。

楠梓電近年積極進行轉型，並已在工業用及AI用高速運算板領域展現成果，法人預估，將成功帶動楠梓電2025年營收呈雙位數成長。

由於高速運算與工業用產品相對毛利率較高，若達一定規模，也將推升整體毛利率表現。楠梓電去年營收比重中，以通訊電子比重46%最高，其次為微機電系統應用、HPC高速運算應用皆約為13%。

楠梓電在台股封關期間公告，基於整體營運策略及資金運用考量，計劃處分大陸子公司滬士電子（滬電）不超過1,200萬股，將依深圳證券交易所成交當時的市場價格進行交易。滬電為楠梓電的重要轉投資，以生產伺服器厚板為主，雙方同為合作夥伴，也是楠梓電近幾年獲利重要來源。楠梓電昨天不僅逆勢收紅，並成功站上周線及月線，股價表現強勢。

富喬聚焦朝高階領域研發轉型，以擺脫市場的價格競爭，近來持續衝刺AI高階伺服器等所需的高頻高速材料，除了單季順利轉盈，也致力提高高階玻纖布占電子級產品產能比重。法人預估，今年可望增加到四成，持續帶動全年營收及獲利。

另外富喬也調整產品組合，包括耕耘高階伺服器低軌衛星與交換器產品等，法人看好對富喬今年營運有正面助益。

富喬 楠梓電 營收

延伸閱讀

從北美智權報轉型看媒體的演變：數位時代智權新聞的全新定位

嘉縣府新春團拜敲響鑼 翁章梁：實現農工科技大縣

屏東熱博第10年 農業物產館轉型每月將設主題特色展

翁章梁夫妻走春宮廟發送紅包 祈願嘉縣轉型農工科技大縣順利

相關新聞

52檔期貨保證金不回調

期交所原訂於開紅盤日視市場狀況公告2月4日一般交易時段結束後各契約的保證金適用金額，但行情大跌後，部分商品將維持調高後保...

期貨商論壇／力成期 架構偏空

力成（6239）以記憶體封測業務為主，持續擴大邏輯產品封測業務，並入主超豐進一步擴大營收貢獻，記憶體與邏輯營收占比約為六...

台指期 外資空單大增

台股昨（3）日受農曆春節期間，DeepSeek推出低成本的AI模型，加上川普發動關稅戰，導致行情跳空開低，盤中一度重挫超...

期貨商論壇／永續期 避險優選

DeepSeek春節期間橫空出世，震撼全球，並引發美國科技股恐慌，重挫那斯達克及費半指數，台積電ADR更一度跌超過15%...

聚陽、漢翔 瞄準逾90天

美國總統川普在台股新春休市期間對晶片課稅等談話，並較外界預期提早開打關稅戰，衝擊台股昨（3）日多數科技股表現，但川普相關...

楠梓電、富喬 四檔帶勁

台股昨（3）日大跌，不過在PCB族群中，包括楠梓電（2316）、富喬（1815）則因擁有轉型成功題材，昨天股價分別逆勢上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。