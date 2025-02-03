期貨商論壇／永續期 避險優選

DeepSeek春節期間橫空出世，震撼全球，並引發美國科技股恐慌，重挫那斯達克及費半指數，台積電ADR更一度跌超過15%，雖後續跌幅逐漸收斂，但仍使台股新春開紅盤承壓。

川普表示將在2月4日起對大陸、加拿大及墨西哥三國課徵10%~25%關稅，更強調後續可能對歐盟商品、金屬等產品徵收進口稅，加、墨兩國提出反制措施，若後續規模擴大，恐對北美貿易關係帶來大幅影響，也再次打擊市場信心，導致美股電子盤指期於3日新春開盤後大跌，台指期跌幅高達4.6%，顯示市場恐慌程度不亞於DeepSeek影響。

兩大事件夾擊下，雖為全球經濟前景及未來股市表現增添許多變數，但眾多大廠如輝達、微軟皆對DeepSeek表達正面看法，認為其案例將提升AI效率，使未來部署更普及化，整體影響為短空長多。川普政策方面，因影響層面較複雜，若投資人有資金避險需求，可關注期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。

其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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