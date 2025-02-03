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台指期 外資空單大增

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（3）日受農曆春節期間，DeepSeek推出低成本的AI模型，加上川普發動關稅戰，導致行情跳空開低，盤中一度重挫超過千點，半導體與AI族群成為重災區，終場指數下跌830點、收在22,694點；台指期也大跌1,091點、跌幅4.6%，收22,598點，跌點與跌幅雙雙寫下史上第四大記錄。

台指期昨日下跌1,091點、至22,598點，逆價差為96.71點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,743口至11,109口，其中外資淨空單增加4,364口至36,490口，十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,034口至12,722口。

群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率跳升，短線一旦跌破1月13日低點位置，則轉為更保守看待。

元富期貨認為，在DeepSeek及川普關稅戰雙重利空夾擊下，台指期昨日跳空開低超過千點，現貨市場AI概念股一片慘綠，多檔打入跌停，連動台指期終場重挫逾千點，以黑K棒留上影線作收，盤中短暫反彈又被壓回。目前指數已經來到箱型區間下緣，短線觀察是否能提供支撐、止跌反彈。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,700點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在21,100點。

全月未平倉量put/call ratio值由1.03下降至0.95，VIX指數上升4.43至24.91；外資台指期買權淨金額0.02億元、賣權淨金額0.44億元，整體選擇權籌碼面偏空。

台指期 選擇權

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