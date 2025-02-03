首選美國非投資等級債及短天期債 美股大小通吃、成長與價值兼備

美國總統川普1月20日宣誓就職、正式揭開川普2.0序幕，迎接川普2.0，富蘭克林坦伯頓基金集團公布最新經濟及投資展望調查結果，結合集團內逾200位投資專家的精闢見解，為金蛇年投資指路。全球展望：美國經濟有韌性，引領全球經濟穩健前行

富蘭克林證券投顧表示，富蘭克林坦伯頓集團專家們預期今年全球經濟將穩健前行，其中對美國經濟展望較樂觀，預估2025年成長率可達2.5%，失業率將微升至4.25%、仍屬健康水準。相較於美國經濟的韌性，富蘭克林坦伯頓集團投資專家謹慎看待歐洲及中國經濟前景，預估今年歐洲及中國經濟成長率分別為1.0%及3.5%，均低於國際貨幣基金或彭博調查的水準，美歐中分歧的經濟基本面也將支撐美元表現

債市策略：首選「美國非投資等級債」及「短天期債」

富蘭克林證券投顧指出，集團專家們普遍認為，只要美國的通膨及就業數據支持聯準會持續朝政策目標邁進，預期2025年聯準會將溫和降息，建議側重短天期債。此外，著眼美國企業財務體質良好，預期美國非投資等級債的違約率將盤據低檔，透過精選持債能爭取超額報酬機會。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資等級債市匯聚基本面良好、供需面健康與總經政策環境有利等三大利多，2025年投資前景正向，現階段側重金融、能源、工業等川普2.0政策受惠產業，並避開競爭激烈且趨勢下滑的通訊產業，透過精選兼具高品質及高殖利率的券種，期能爭取較低波動下的獲利機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，利率波動、股市評價面、政策轉變、經濟數據的變化與地緣政治風險等都將使市場波動升高，建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投資組合將有助於抵禦市場波動。2025年債市投資關鍵在於多元分散與精選持債，著眼目前債市殖利率水準仍具吸引力，儘管企業債利差收窄至歷史低檔，主動精選持債仍有許多具投資價值的標的，看好美國公債的流動性與避險功能，而美國房地產抵押債具備利差收斂機會且今年可望迎來銀行資金回流，投資價值浮現。

股市策略：美股「大小通吃、成長與價值兼備」，美國以外看好「印度及日本」

富蘭克林證券投顧指出，根據富蘭克林坦伯頓集團專家看法，預期在美國經濟穩健增長的帶動下，2025年美股多頭續航，美股漲勢有望從科技股擴散至其他股票和產業，建議投資人掌握三大主軸：1.看好美國小型股、價值股與成長股多頭並進；2.偏好金融、科技、工業及能源/能源服務產業；3美國以外市場看好印度和日本。2024年股債市共同的投資風險為地緣政治。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，相信長期趨勢正以前所未有的速度改變世界，未來世界可能比預期更快到來，第四次工業革命可能會為我們帶來更多像科技七雄這樣的大型新公司，科技七雄的隊伍越來越壯大，這只是剛開始。持續看到電子商務、軟體即服務(SaaS)、社群網路、雲端、醫療技術、電子支付的長期穩定採用，對顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據等五個即將為經濟做出貢獻的主要領域抱持樂觀態度，並從中發掘投資機會。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆•斯托弗認為，利率下滑的重要性不及利率的正常化。過去幾年利率上升速度很快，現在的利率水準和變化速度更接近長期歷史平均。當然，降息確實會帶來短暫的提振，但這並不令人驚訝，因為市場已經預期會降息，而未來較低的利率可能有利於併購活動，因為許多潛在買家都是等聯準會降息後才會進行收購，而許多小型公司往往有合併的動能，因此接下來可能會看到更多的戰略性併購，有利小型股上演評價面回升行情(re-rating)。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，印度經濟的結構性成長前景仍然十分完好，各種跡象均顯示2024年經濟放緩是暫時性的，預期隨著政府支出再次回升、消費者信心維持高檔，2025年經濟成長動能將有所改善，經濟情勢改善也可能受惠於有利的財政與貨幣政策的支持，這將有利於實現更好的企業獲利成長，看好消費升級(高端消費)、數位經濟及結構性醫療保健產業的成長潛力。