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期貨商論壇／半導體30期 短多

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
半導體示意圖。美聯社
半導體示意圖。美聯社

台積電（2330）去年第4季營收年增38.8%，單季每股獲利（EPS）達14.45元、創單季新高，並預期2025年資本支出達380億元至420億元，業績亮眼，且資本資出增加，顯示未來營運持續擴張。至於日前傳聞輝達砍CoWoS訂單也被證實為謠言，加上台積電預計在南科蓋兩座CoWoS新廠來應付需求，展望維持正向。

半導體30期貨的風險部分，來自川普上任後對於關稅議題的變化。上任之初，第一目標放在鄰國加拿大與墨西哥，緯穎的伺服器產品由墨西哥出貨至美國的比重達七成，課徵關稅將造成不小的衝擊，其他如英業達與金寶在墨西哥也有生產基地，墨西哥政府回應相對強勢。

另一個風險議題，是拜登晶片法案有可能發生變動。川普上任後，取消拜登近百道行政命令，在選前川普就抨擊過拜登不應該以晶片法案提供誘因，而是以關稅的方式令廠商在美國進行生產。就台積電來說，先進製程若移至美國生產，牽涉複雜的成本問題，將使毛利下降，對於整體獲利有所影響，不過，美國產業分析師認為，晶片法案可能僅在法律層面發生變化。

技術面的部分，半導體30期貨維持強勢整理格局，沿著短期5日線快速走升，形成短線多方格局。（凱基期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台積電 期貨交易 美國

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