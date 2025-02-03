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期貨商論壇／原油期 價格有壓

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
原油示意圖。 路透
原油示意圖。 路透

以色列和哈馬斯達成停火協議，胡塞武裝宣布停止攻擊行經紅海的船隻，降低原油供應的不確定性。美國總統川普就職後宣布能源緊急狀態，並啟動美國能源政策的改革，除將取消政府對石油及天然氣生產的各項管制以增加戰略儲備外，並宣示將美國能源出口至全世界。

由於多家機構普遍預計今年油市將出現供應過剩，川普推動美國增產原油的政策，加劇市場對原油供過於求的擔憂。

原油供需部分，美國財政部1月10日宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，將影響俄羅斯從其太平洋和北極港口每日約150萬桶原油出口。IEA發布月報將今年全球原油庫存增量自先前預估的每日95萬桶下調至72.5萬桶，表示供應過剩可望緩解。OPEC預期在中國與印度需求推動下，今明兩年全球原油消費量將成長每日140萬桶。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國能源部《短期能源展望》報告將美國今年原油產量預估上調至1,355萬桶。中國在經濟刺激措施推動下，今明年每日需求將各成長20萬桶，小幅高於2024年增速10萬桶。川普新政加大美國原油產量而推升全球原油供應下，將為輕原油價格帶來壓力。（國泰期貨提供、記者周克威整理）

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俄羅斯 川普 美國

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