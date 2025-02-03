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期交所七新兵 今登場

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。 聯合報系資料照
期交所。 聯合報系資料照

臺灣期貨交易所自今（3）日台股開紅盤日起，將新增小型雙鴻期貨、世芯-KY期貨、小型世芯-KY期貨、保瑞期貨、小型保瑞期貨等五檔股票期貨，以及統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨等二檔ETF期貨。

期交所表示，除統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨收盤時間為下午4點15分外，其餘五檔收盤時間均為下午1點45分；另外，本次新增七檔契約的交割月分為114年2月、3月及6月、9月、12月，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。

根據期交所統計，股票期貨113年日均量為28萬餘口，較前一年度日均量成長近三成，另未平倉量亦受帶動，113年日均未平倉量近65萬口，亦較前一年度成長35%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。

期交所表示，近年來AI題材火熱，推升台股創高，使得部份股票價格持續上漲，連帶推升股票期貨契約價值及保證金門檻，為回應市場需求，期交所除於113年7月上市微型臺指期貨，方便參與者運用，在新增股票期貨方面，本次增加數檔小型股票期貨契約，以方便市場參與者依自身需求進行避險及策略性交易。

本次新增的標的，涵蓋半導體、生醫題材等股票，以及現貨市場交易熱絡的國外高科技半導體ETF，除有助投資人參與AI投資商機，亦可與本公司半導體30期貨、美國費城半導體期貨、台積電期貨等進行策略性交易，有助擴大期貨市場運用廣度及深度。

2月3日新增掛牌後，期交所提供的股票期貨檔數將自293檔增加為300檔，提供交易人更多選擇，以增進期貨市場避險功能。

台新投顧副總黃文清表示，由於在此次農曆年封關期間，美國總統川普宣布啟動「Stargate（星際之門）」計畫，軟銀、OpenAI及甲骨文等三家巨擘未來將斥資至少5,000億美元來擴大投資美國AI基礎建設中，此次期交所新增的小型雙鴻等標的，不僅有利期貨市場發展，也將有助現貨的量能、股價等表現。

期交所 股票 臺灣期貨交易所

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