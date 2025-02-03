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長榮航、華航 四檔高飛

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
長榮航空。聯合報系資料照
長榮航空。聯合報系資料照

長榮航（2618）、華航（2610）等春節概念股族群進入旺季，在基本面支撐下。發行券商指出，不妨留意布局的機會，並透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

航空燃油經歷一年的長期下跌，燃油維持相對弱勢，有利於航空股獲利維持在高檔，且相關族群皆擁高現金殖利率；此外，1月17日中國大陸宣布，研議恢復福建及上海團客赴台遊，預計2月將有踩線團訪台；由於並非全面性的開放，因此初期大陸團客來台的數量相對偏低，但對於航空業營運來說，仍是利多。

法人指出，長榮航因耶誕節及新年效應帶動歐美長程航線訂位量，載客率達85%以上；東北亞航線受惠於賞楓遞延及滑雪活動，整體載客率接近九成；而澳洲、東南亞等航線於農曆春節旺季區間整體訂位率皆已超過95%以上。此外，貨運元月的價格相當好，貨量充足。整體而言，基本面有望表現亮麗。

法人指出，1月春節假期，華航的東北亞及東南亞的峴港、峇里島和清邁等航線訂位多超過九成；大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等已超過九成，營運都將受惠。

權證發行商建議，看好長榮航、華航可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。連結長榮航的相關權證包括長榮航國泰45購03（049603）、長榮航群益45購05（052104）；華航相關權證有華航國泰45購01（051337）、華航群益45購03（058147）。

華航 長榮航

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