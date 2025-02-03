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台灣50、台積電 押長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

蛇年股市今天開紅盤，法人認為台灣具有科技實力的優勢，加以國家隊護盤向來不餘遺力，台股仍可望震盪攀堅，投資人可遇盤勢重挫，分批布建元大台灣50（0050）與台積電（2330）的相關認購權證，但宜挑選長天期且接近價平者。

股市在農曆年封關期間，DeepSeek及美國總統川普釋出訊息被市場解讀為利空，雖可能帶給盤勢震盪，但綜合法人看法，台股經歷盤整仍有上攻實力，國家隊對台股護盤常聚焦在大盤指數，因此以市值型ETF為首的元大台灣50與台積電成為主要指標。由於近日震盪幅度可能不小，宜分批介入並以短線交易為主，避免權證槓桿作用與時間價值流失帶來的投資風險。

台積電2025年資本支出預期落在財測380億至420億美元，其中70%投資於先進製程、10%至20%用於先進封裝、10%作為特殊製程應用。預估全年折舊費用在新舊設備廠房相互抵消下，增長高個位數。目前先進製程節點占台積電總營收逾七成，AI及手機客戶需求續強，預期長期營收增幅將優於整體產業平均，預估以美元為單位下，CAGR將達20%。預計2奈米2025年下半年量產，初期需求便高於3／5奈米，CoWoS產能擴增一倍，但仍處供不應求狀態。

台積電長線毛利率表現方面，考量電費調漲將稀釋毛利率1%；先進製程節點量產稀釋毛利率約1%；海外高生產鏈成本和較低經濟規模，以及初期生態系建立，將影響2%至3%，台積電長期毛利率仍有超過50%預期表現。連結元大台灣50的相關權證包括台灣50兆豐4B購01（058809）、台灣50元富48購04（048216）；台積電相關權證有台積電兆豐47購01（059383）、台積電中信48購03（060471）。

台積電 毛利率

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