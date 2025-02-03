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華城、中興電 認購火

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
華城董事長許邦福。聯合報系資料照
華城董事長許邦福。聯合報系資料照

台股龍年封關交出佳績，其中電力概念股表現亮眼，華城（1519）、中興電（1513）終場收紅，發行券商建議，對於電力概念股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

外資點讚電力設備產業，摩根士丹利（大摩）表示，去年多家供應商的電力設備積壓仍呈現年成長表現，其中全球一級供應商的交貨期已延長四至五年，台灣廠商則延長二至三年；另外，政府持續調高電力需求成長，目前台電完成投資5,645億元的電網復甦計畫，比原定的2032年完工日期提早四年。

里昂指出，由於AI需求、再生能源滲透率提高及電網升級的推動，台灣與美國變壓器的需求強勁。產業持續擴充產能，變壓器的供需缺口將於今年下半年至明年上半年達到高峰。由於變壓器的利潤較高，台灣設備製造商將有望受惠。

華城去年12月營收逾35億元，月增108.1%、年增36.2%；去年全年首度突破200億元，年增45.3%，單月、全年皆創歷史新高紀錄。中興電表現也不俗， 12月營收23.5億元，年增16.7%；2024年全年營收256億元，年增15.6%，單月、全年同創歷史新高。

法人指出，目前華城已在接2027年至2028年的訂單，去年第4季新接訂單金額約120億至150億元，並與三至五家核心客戶簽訂長約，保有調價機制，以確保未來營收持續成長。

中興電方面，法人表示，中興電在重電設備市場的領導地位穩固，在離岸風電及儲能領域亦具備優勢，惟台電工程進度因為缺工有遞延現象，預期今年下半年拉貨速度才會轉快，屆時中興電業務量能有望迎來一波成長高峰。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、逾90天的商品介入。連結華城的相關權證包括華城統一48購01（079392）、華城群益46購02（060438）；中興電相關權證有中興電統一4B購02（058834）、中興電國泰47購01（059291）。

華城

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