全民權證／台光電 瞄準逾90天

台光電（2383）受惠美系CSP客戶AI ASIC專案等伺服器相關CCL拉貨需求浮現，去年第4季營收優於預期，法人看好高階CCL產品持續出貨，助益營運。

展望第1季，包括AI ASIC與800G等資料中心相關需求暢旺，預估營收年增近四成。法人指出，展望2025年，台光電全年營收預期年增32%，成長動能包含美系CSP AI ASIC專案及AI伺服器等相關需求；800G滲透率有望從10%增至20%，400G滲透率升高。

台光電在四大雲端服務提供商的AI ASIC板材供應有高市占率，今年AI ASIC出貨量較GP GPU成長動能更佳。

投資人可買進價內外10%內、距到期日90天以上權證，如台光電元大45購01（040535）、台光電群益45購08（058931）。（元大證券提供）

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