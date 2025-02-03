全民權證／台光電 瞄準逾90天
台光電（2383）受惠美系CSP客戶AI ASIC專案等伺服器相關CCL拉貨需求浮現，去年第4季營收優於預期，法人看好高階CCL產品持續出貨，助益營運。
展望第1季，包括AI ASIC與800G等資料中心相關需求暢旺，預估營收年增近四成。法人指出，展望2025年，台光電全年營收預期年增32%，成長動能包含美系CSP AI ASIC專案及AI伺服器等相關需求；800G滲透率有望從10%增至20%，400G滲透率升高。
台光電在四大雲端服務提供商的AI ASIC板材供應有高市占率，今年AI ASIC出貨量較GP GPU成長動能更佳。
投資人可買進價內外10%內、距到期日90天以上權證，如台光電元大45購01（040535）、台光電群益45購08（058931）。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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