全民權證／國泰臺指反 二檔靚

美國總統川普宣稱考慮對所有國家普遍加徵關稅，白宮宣布2月1日起對中國大陸、墨西哥和加拿大加徵關稅，時點早於外界預期，而DeepSeek恐影響過去以硬體思維出發的AI產業鏈評價，美中高科技之爭難平，料將壓抑科技成長股的評價。

此外，1月FOMC暫停降息，突顯官員對通膨進程掌握度低，不確定性引發股市波動，手中有大部位中長期優質股的投資人可適時加入反向ETF避險，如國泰臺灣加權反1（00664R）等。

權證發行商建議，看好國泰臺灣加權反1後市的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如臺指反群益52購01（064092）、臺指反元大4A購01（062795）等參與這波短多行情。（群益金鼎證券提供）

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