全民權證／來億 挑價外15%內
來億-KY（6890）受惠跑鞋滲透入休閒化趨勢持續，2025-26年營收及獲利成長強勁，預計2025年出貨約9,000萬雙，年增19%；2026年增加18%至1.05億雙。
美國新客戶今年1月出貨，現主要供應「7」系列產品；該品牌年銷售1億至1.5億雙，過去兩年每年成長約15%至20%。今年預告訂單200萬至250萬雙；目前越南和印尼廠可供客戶的最大產能都是600萬雙。
客戶新增供應商是為分散風險，而客戶是看好來億具備製造美國知名品牌的潮鞋、高階跑鞋能力。目前來億有兩個新客戶在洽談，全球規模為前十大。
看好來億-KY的投資人可挑選價外15%以內相關權證，如來億凱基46購01（061275）、來億永豐46購01（060867）。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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