期交所開紅盤日 新增小型雙鴻期貨等7檔股票期貨

臺灣期貨交易所宣布，自2月3日台股開紅盤日起，將新增小型雙鴻期貨、世芯-KY期貨、小型世芯-KY期貨、保瑞期貨、小型保瑞期貨等5檔股票期貨，以及統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨等2檔ETF期貨。

期交所表示，除統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨收盤時間為下午4點15分外，其餘5檔收盤時間均為下午1點45分。

根據期交所統計，股票期貨113年日均量為28萬餘口，較前一年度日均量成長近三成，另未平倉量亦受帶動，113年日均未平倉量近65萬口，亦較前一年度成長35%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。

期交所表示，近年來AI題材火熱推升臺股創高，使得部份股票價格持續上漲，連帶推升股票期貨契約價值及保證金門檻，為回應市場需求，期交所除於113年7月上市微型臺指期貨，方便參與者運用，在新增股票期貨方面，本次增加數檔小型股票期貨契約，以方便市場參與者依自身需求進行避險及策略性交易。

本次新增的標的，涵蓋半導體、生醫題材等股票，以及現貨市場交易熱絡的國外高科技半導體ETF，除有助投資人參與AI投資商機，亦可與本公司半導體30期貨、美國費城半導體期貨、台積電期貨等進行策略性交易，有助擴大期貨市場運用廣度及深度。