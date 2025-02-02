快訊

秘書長親自遞交…選罷法覆議案正式送出！政院：盼立院妥適回應各界訴求

沒能躲過病魔…官方沉痛證實「魷魚遊戲」女星癌逝 3個月前二度罹癌

拚全套陸國產！DeepSeek與華為聯手 矽基流動首發即限流

期交所開紅盤日 新增小型雙鴻期貨等7檔股票期貨

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所宣布，自2月3日台股開紅盤日起，將新增小型雙鴻期貨、世芯-KY期貨、小型世芯-KY期貨、保瑞期貨、小型保瑞期貨等5檔股票期貨，以及統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨等2檔ETF期貨。

期交所表示，除統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨收盤時間為下午4點15分外，其餘5檔收盤時間均為下午1點45分。

根據期交所統計，股票期貨113年日均量為28萬餘口，較前一年度日均量成長近三成，另未平倉量亦受帶動，113年日均未平倉量近65萬口，亦較前一年度成長35%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。

期交所表示，近年來AI題材火熱推升臺股創高，使得部份股票價格持續上漲，連帶推升股票期貨契約價值及保證金門檻，為回應市場需求，期交所除於113年7月上市微型臺指期貨，方便參與者運用，在新增股票期貨方面，本次增加數檔小型股票期貨契約，以方便市場參與者依自身需求進行避險及策略性交易。

本次新增的標的，涵蓋半導體、生醫題材等股票，以及現貨市場交易熱絡的國外高科技半導體ETF，除有助投資人參與AI投資商機，亦可與本公司半導體30期貨、美國費城半導體期貨、台積電期貨等進行策略性交易，有助擴大期貨市場運用廣度及深度。

期貨 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

「盛隆交流」代操期貨違法吸金44億 主嫌遭訴求刑15年

期貨商論壇／生技期 月線有撐

2月台股期指漲337點

期貨商論壇／航運期 避險優選

相關新聞

期貨商論壇／台積期 區間整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，川普就職後宣布一系列行政命令，包括宣布國家能源緊急狀態、宣布提高進口關稅。

全民權證／川湖 二檔熱呼呼

川湖（2059）2024年12月營收亮眼。法人看好2025年伺服器市場動能強勁，有望帶動川湖營收增長雙位數，近期股價已有...

期貨商論壇／生技期 月線有撐

統計2024年臺灣共有36家生技製藥股上市、上櫃、興櫃或是登錄創新板，其中15家生技醫療股是IPO，凸顯出資本市場活躍的...

台指期 年後多頭續攻

台股昨（22）日呈現開高震盪格局，受惠台積電領軍電子股上攻，加上矽光子再度躍居盤面焦點，帶動指數開高收高，終場大漲225...

智易、中磊 聚焦長天期

網通族群下游客戶庫存已回到健康水位，加上歐美需求開始回溫，市場看好智易（3596）、中磊（5388）等供應鏈今年營運前景...

台達電、嘉澤 四檔威風

美股氛圍轉佳，帶動台股封關前延續震盪偏多走勢，台達電（2308）、嘉澤（3533）等兩檔電子股多頭架構不變，年後仍有機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。