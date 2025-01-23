智易、中磊 聚焦長天期

網通族群下游客戶庫存已回到健康水位，加上歐美需求開始回溫，市場看好智易（3596）、中磊（5388）等供應鏈今年營運前景佳，權證券商建議，可利用認購權證，參與行情走勢。

智易去年第4季受歐洲市場疲軟影響，以FWA應用為主的Mobility產品需求與上季相近，Broadband與Smart home產品拉貨動能也轉為保守，但在產品組合轉佳與生產成本降低，市場預期毛利率15.3%，稅後純益6.3億元、季減3.5%，每股純益（EPS）2.8元，獲利仍為去年單季次高。

分析師認為，智易第1季仍處淡季效應，加上農曆假期影響工作天數減少等因素，北美與亞洲客戶拉貨力道明顯轉弱，目前未見明顯回補庫存動能，歐洲市場受烏俄戰爭影響也未能回穩，北美電信商需求依舊低迷，雖開始小量出貨北美有線電視業者新產品，預估單季營收112億元、季減7.7%。市場預估稅後純益5.1億元、季減18.1%，EPS為2.3元，為全年低點。

中磊方面，市場預估去年第4季毛利率17.7%，維持高檔，稅後純益5.1億元、季減5.9%，EPS為1.7元。展望今年第1季營運，來自北美營運商Broadband需求轉佳，估計全季營收季增2.1%，因產品組合不如前季理想，毛利率降至17%，稅後純益4.9億元、季減3.8%，EPS為1.6 元，預估今年EPS將由去年的7.6元成長至8.9元。

看好相關個股表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證入手。