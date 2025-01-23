台達電、嘉澤 四檔威風

美股氛圍轉佳，帶動台股封關前延續震盪偏多走勢，台達電（2308）、嘉澤（3533）等兩檔電子股多頭架構不變，年後仍有機會輪漲，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，台達電第1季營收可望季減低個位數百分比，年增逾二成，其中，電動車需求疲弱，其餘產品線皆重返年增雙位數態勢，尤其伺服器電源與資料中心基礎建設仍然強勁。

圖／經濟日報提供

台達電人工智慧（AI）伺服器電源內容價值將從三大方向顯著提升，首先是PSU瓦數自3KW提升至5.5KW／8KW／10KW產品，帶動產品單價持續提升；其次是大型雲端服務提供商（CSP）提升電源冗餘配置，自過去單櫃上、下放置三排電源架，提升至上下各四排電源架；第三是導入BBU與超級電容，提升整體電壓與電流穩定度。

受惠AI資料中心算力提升，帶動電源規格、用量及相關零組件需求成長，法人看好，隨PSU／BBU／超級電容等相關產品陸續放量，台達電高毛利產品營收占比可望由2023年的39%，提升到2025年的50%，產品組合持續好轉。

嘉澤去年第4季營收83.1億元，改寫單季歷史新高紀錄，法人預期第1季營收季減雙位數，看好2025年伺服器、桌機CPU新平台滲透成長，帶動Socket、PCIe、DDR等零組件需求，以及AI相關零組件水冷快接頭，Power Cable、GPU連接器等潛在貢獻動能。

法人表示，輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器架構GPU有望採用連接器Socket形式，目前以鴻騰精密優先供應，但若未來擴大採用後，有望成為嘉澤潛在成長動能。權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。