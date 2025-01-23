聽新聞
0:00 / 0:00

台達電、嘉澤 四檔威風

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台達電。 圖／聯合報系資料庫
台達電。 圖／聯合報系資料庫

美股氛圍轉佳，帶動台股封關前延續震盪偏多走勢，台達電（2308）、嘉澤（3533）等兩檔電子股多頭架構不變，年後仍有機會輪漲，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，台達電第1季營收可望季減低個位數百分比，年增逾二成，其中，電動車需求疲弱，其餘產品線皆重返年增雙位數態勢，尤其伺服器電源與資料中心基礎建設仍然強勁。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台達電人工智慧（AI）伺服器電源內容價值將從三大方向顯著提升，首先是PSU瓦數自3KW提升至5.5KW／8KW／10KW產品，帶動產品單價持續提升；其次是大型雲端服務提供商（CSP）提升電源冗餘配置，自過去單櫃上、下放置三排電源架，提升至上下各四排電源架；第三是導入BBU與超級電容，提升整體電壓與電流穩定度。

受惠AI資料中心算力提升，帶動電源規格、用量及相關零組件需求成長，法人看好，隨PSU／BBU／超級電容等相關產品陸續放量，台達電高毛利產品營收占比可望由2023年的39%，提升到2025年的50%，產品組合持續好轉。

嘉澤去年第4季營收83.1億元，改寫單季歷史新高紀錄，法人預期第1季營收季減雙位數，看好2025年伺服器、桌機CPU新平台滲透成長，帶動Socket、PCIe、DDR等零組件需求，以及AI相關零組件水冷快接頭，Power Cable、GPU連接器等潛在貢獻動能。

法人表示，輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器架構GPU有望採用連接器Socket形式，目前以鴻騰精密優先供應，但若未來擴大採用後，有望成為嘉澤潛在成長動能。權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

伺服器 台達電 營收

延伸閱讀

最牛一輪／嘉澤跨步 元富4B高升

台達電、光寶科 權證四檔靚

台達電去年營收續創新高 盤中股價446元創歷史高點

台達電、仁寶 認購夯

相關新聞

台達電、嘉澤 四檔威風

美股氛圍轉佳，帶動台股封關前延續震盪偏多走勢，台達電（2308）、嘉澤（3533）等兩檔電子股多頭架構不變，年後仍有機會...

台指期 年後多頭續攻

台股昨（22）日呈現開高震盪格局，受惠台積電領軍電子股上攻，加上矽光子再度躍居盤面焦點，帶動指數開高收高，終場大漲225...

期貨商論壇／台積期 區間整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，川普就職後宣布一系列行政命令，包括宣布國家能源緊急狀態、宣布提高進口關稅。

期貨商論壇／生技期 月線有撐

統計2024年臺灣共有36家生技製藥股上市、上櫃、興櫃或是登錄創新板，其中15家生技醫療股是IPO，凸顯出資本市場活躍的...

全民權證／川湖 二檔熱呼呼

川湖（2059）2024年12月營收亮眼。法人看好2025年伺服器市場動能強勁，有望帶動川湖營收增長雙位數，近期股價已有...

全民權證／台燿 瞄準逾60天

台燿（6274）去年第4季營收季減5%，市場推測因部分訂單延後影響，短期考量農曆春節因素，第1季營收估58.7億元，季減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。