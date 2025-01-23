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全民權證／昇達科 挑價外20%
昇達科（3491）受惠低軌衛星業務持續成長，加上美國新任總統川普喊話將插旗火星，昨（22）日股價強勢表態，飆高9.2%收453元，改寫掛牌後歷史新天價。
法人指出，Space X積極測試下一世代衛星搭載計畫，其餘火箭營運商也加快大型火箭試射與開發計畫，將對昇達科低軌衛星主力客戶帶來驅動力，相關射頻零組件鋪貨力道將更強勁。
隨Wi-Fi 7滲透率拉升，法人看好將有助昇達科原本4G/5G毫米波及Wi-Fi天線業務逐步成長，預期今年上半年業績淡季不淡，第1季營收僅季減5%，第2季起重回雙位數百分比成長軌道。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與這波行情。（永豐金證券提供）
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